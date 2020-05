Voluntários atendem ao desafio do SOS Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A ONG SOS Rio Negro lançou um desafio nas redes sociais aos moradores de Mafra e Rio Negro para limpar o rio. Em um post compartilhado a associação apontou para a forte estiagem que atinge os dois municípios afetando os nossos mananciais e fez um alerta quanto à degradação do rio e da sua mata ciliar, mostrando que a seca pode revelou a grande quantidade de lixo que está no leito e nas margens do rio Negro e de seus afluentes.

O desafio pedia para que as pessoas formassem grupos pequenos – atendendo todas as orientações de distanciamento e higienização – para executar a retirada de lixo e entulhos de alguns pontos do rio.

Atendendo ao pedido cinco grupos de trabalho foram organizados e executaram a limpeza em vários locais do rio Negro. Durante a retirada foi encontrado todo o tipo de lixo – redes de pesca, baterias, panelas, colchões, partes de automóveis, pneus, plásticos, brinquedos, vidros, entre outros – que após a ação foi coletado pela Secretaria de Obras de Rio Negro.

A limpeza continuará das margens e da mata ciliar continuará acontecendo. Neste sábado (23) já está agendada mais uma ação. Aqueles que quiserem participar podem se unir as equipes, ou formar outras. O ponto de encontro será às 8h em frente à Assoart.

Todos devem levar luvas, máscaras e sacos de lixo e respeitar as regras e determinações para o combate ao coronavírus.

A ação vai até junho, mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.