Voluntários realizam ações para o Dia das Crianças nos abrigos municipais de Rio Negro

Apesar da situação nefasta que o município de Rio Negro se encontra devido às inundações, o Dia das Crianças não passou em branco. Lindas ações solidárias foram realizadas durante a tarde de hoje nos abrigos municipais onde há várias famílias acolhidas pela Prefeitura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As crianças, juntamente com suas famílias, participaram de ações realizadas pela Secretaria de Turismo e Cultura de Rio Negro com o importante apoio do Circo Social, do Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor (IRBEM), Grupo Escoteiro Falcão Negro e de empresas parceiras que ajudaram com doações, além de voluntários que também visitaram os abrigos para alegrar as famílias.

Houve camarim de pintura, algodão doce, brincadeiras, muitos doces e kits escolares para a criançada. O Circo Social, por exemplo, realizou uma bela ação de solidariedade com apresentações infantis com diversas personagens e palhaços, além de entregas de kits com doces para as crianças que foram preparados pelos voluntários do projeto.

A situação é crítica em Rio Negro, mas o objetivo da ação foi não deixar que esse dia especial passe sem a alegria que a data representa. A ação ocorreu no Ginásio de Esportes José Müller e o Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha. Atualmente são 174 pessoas acolhidas nestes abrigos municipais.

Com a chuva volumosa desta quinta-feira, cresceu o número de famílias atingidas pelas inundações em Rio Negro. De acordo com a Defesa Civil, já são 377 famílias que foram atingidas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três, sendo 1.235 pessoas afetadas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Defesa Civil de Rio Negro já realizou aproximadamente 137 remoções de pessoas das áreas críticas do município, além das demais remoções feitas por particulares. Mais famílias devem ser retiradas nas próximas horas, pois o nível do rio Negro continua subindo. Às 19h o índice pluviométrico do rio Negro é de 10,618 metros, segundo o monitoramento hidrológico da Copel.