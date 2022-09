Voluntários realizam mutirão de limpeza no rio Negro

Durante a manhã deste sábado (17), foi realizado um mutirão de limpeza às margens do rio Negro. Diversos grupos de voluntários fizeram a coleta de lixo, que ao final da ação totalizaram mais de duas toneladas.

Durante o evento, aproximadamente 150 mudas de árvores foram plantadas em locais previamente preparados pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro. Além disso, mais de 1.000 peixes Acará (Geophagus brasiliensis) foram soltos no rio Negro.

Também conhecido como Cará e Acará-papa-terra, o Geophagus brasiliensis é o ciclídeo mais difundido do Brasil, podendo ser encontrado em qualquer bacia hidrográfica do país. Os peixes que foram soltos hoje no rio Negro foram cultivados e doados pela empresa mafrense Witt Piscicultura.

Houve também a distribuição de materiais educativos pelos parceiros do evento e coleta de materiais recicláveis. O evento foi organizado pelo Sesc Rio Negro, com o apoio da Prefeitura de Rio Negro e em parceria com as entidades: 5º Regimento de Carros de Combate, Afubra, Arteris, Corpo de Bombeiros de Rio Negro e Mafra, EVL Reciclagem, Fundir, Grupo Escoteiro Falcão Negro, Lions Rio Negro, Ong Voz do Rio (SOS rio Negro, SOS rio da Lança e SOS rio Passa Três), Rotary Club Rio Negro, Sanepar, Seluma, Uninter e Witt Piscicultura.

A ação faz parte da programação do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias (International Coastal Cleanup), evento mundial realizado anualmente no terceiro fim de semana do mês de setembro.

Ambientalistas voluntários do projeto SOS rio da Lança (Ong Voz do Rio) também realizaram a soltura de Acarás nativos no rio da Lança, em Mafra, para a recomposição da fauna do rio.