Tempestades: veja como receber alertas da Defesa Civil

Os alertas são importantes para que as pessoas tenham antecedência nas informações. Todas as pessoas podem realizar o cadastro para receber os avisos da Defesa Civil Estadual. Para isso, basta mandar uma mensagem (SMS) para o número 40199 contendo apenas o código de endereçamento postal (CEP) do local que deseja ser monitorado. Sempre que tiver um alerta, a Defesa Civil de Santa Catarina vai enviar informações e orientações para cada tipo de desastre.