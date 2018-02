Concorra a ingressos para assistir Pantera Negra no Cineplus Emacite

Cadastre sempre um e-mail ativo para receber o resultado do sorteio. Os nomes dos ganhadores também serão divulgados nesta página.

Programação válida a partir do dia 15/02:

Pantera Negra (3D): 14h e 18h50

Cinquenta Tons de Liberdade (2D): 16h30 e 21h30

—————————————

Regras da promoção:

РPara validar a sua participação nesta promoção é imprescindível a realização do cadastro através do formulário presente nesta página. Os dados são mantidos sob absoluto sigilo em nosso sistema.

– Ser√£o realizados sorteios ap√≥s o dia 19/02/2018. Os nomes dos ganhadores ser√£o divulgados no site de promo√ß√Ķes do portal Click Riomafra (www.clickriomafra.com.br/ promocoes) e tamb√©m na p√°gina do Click Riomafra no Facebook (www.facebook.com/ clickriomafra).

– Os ganhadores poder√£o escolher uma das sess√Ķes do Cineplus Emacite que ser√£o divulgadas assim que os sorteios forem realizados.

РO Click Riomafra realiza sorteios de ingressos para o cinema toda semana. Acesse e participe: www.clickriomafra.com.br/ promocoes