Dia dos Namorados inesquecível com jantar, cinema e hotel

Concorra a pr√™mios especiais no Click Riomafra: Jantar em um restaurante italiano + Cinema + Hospedagem em um quarto ‚Äúcategoria Ouro‚ÄĚ. Voc√™ e seu amor merecem um dia inesquec√≠vel.

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO

Para validar a participação nesta promoção é imprescindível a realização do cadastro através do formulário presente nesta página. Os dados são mantidos sob absoluto sigilo em nosso sistema.

Premiação:

O ganhador terá direito aos seguintes prêmios:

01 jantar para duas pessoas no valor de R$ 100,00 no Restaurante Vitorino, situado na cidade de Mafra-SC, no dia 12/06/2018.

Data do sorteio:

O sorteio est√° previsto para ocorrer no dia 07/06/2018, podendo ser prorrogado conforme o n√ļmero de participantes. O resultado ser√° divulgado no dia seguinte do sorteio no site de promo√ß√Ķes do portal Click Riomafra (www.clickriomafra.com.br/promocoes).

Os prêmios são intransferíveis e válidos apenas para o dia 12/06/2018.

O ganhador menor de idade apenas poder√° usufruir dos pr√™mios ‚Äújantar para duas pessoas‚ÄĚ e ‚Äúpar de ingressos para o cinema‚ÄĚ. Caso o ganhador possua menos de 18 anos de idade, o pr√™mio ‚Äúdi√°ria no hotel‚ÄĚ ser√° sorteado a parte at√© que haja um ganhador maior de idade.

Em caso de d√ļvidas entre em contato conosco: www.clickriomafra.com.br/atendimento