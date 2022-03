Sorteio de ingressos para o show Os Monarcas 50 Anos em Mafra

Cadastre sempre um e-mail ativo para receber o resultado do sorteio. Os nomes dos ganhadores tambĆ©m serĆ£o divulgados nesta pĆ”gina.

O EspaƧo Alamos no Alto de Mafra receberƔ no dia 03 de abril Os Monarcas, que ao longo destes 50 anos embalou, empolgou e com certeza marcou geraƧƵes. Fruto de um trabalho Ɣrduo, muita estrada e a certeza de onde quer que passam, deixam suas mensagens em canƧƵes brilhantes e muitos amigos.

Nada melhor que o tempo a histĆ³ria e belas canƧƵes desta grande famĆ­lia que virĆ” comemorar em Mafra esta data tĆ£o marcante. Ao pĆŗblico de toda regiĆ£o deixamos nosso convite para estarem junto com a gente no domingo dia 03 de abril a partir das 20h no EspaƧo Ɓlamos. O show inicia Ć s 21h.

INGRESSOS AVULSOS ANTECIPADOS:

Inove Tintas Mafra e Rio Negro, Auto Posto Susin, Bar do Willner.

MESAS OURO E PRATA: