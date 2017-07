NPOR faz sua primeira missão noturna: patrulha de emboscada

No 5o Regimento de Carros de Combate, “Regimento Tenente Ary Rauen”, foi executada a primeira missão de patrulha dos alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) de Cavalaria , com a finalidade de transmitir técnicas de patrulha, sua organização geral, as etapas da missão e suas atividades de preparação e planejamento.

Durante o almoço, os alunos foram surpreendidos com a notícia de que executariam uma patrulha noturna na região. Em seguida, eles se equiparam com fardo aberto, fardo de combate e fuzil e foram ter suas primeiras orientações práticas de como seria realizada a patrulha.

Os comandantes foram os recém egressos Aspirantes Valente, formado em 2016 na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), e o Aspirante André, formado no NPOR do 5o RCC no ano de 2016.

Após serem instruídos ao longo do dia, os alunos partiram para cumprir sua missão. A atividade utilizou, como recursos, munição de festim (o que tornou mais realista a instrução). O exercício de dupla ação simulou soldados de um país inimigo impetrando ações ofensivas que deviam ser emboscados.

O objetivo foi alcançado com êxito pelos alunos, que conseguiram executar a emboscada sem serem notados e capturar os elementos inimigos. Após o alcance do objetivo da patrulha, os alunos voltaram para o Regimento com o entendimento da importância da patrulha na atividade militar e com o conhecimento básico necessário para a formação dos futuros oficiais da reserva do Exército Brasileiro.