No dia 19 de junho, o 5ツコ Regimento de Carros de Combate recebeu a visita do Comandante da 5ツェ Regiテ」o Militar, General de Brigada Alテゥssio Oliveira da Silva.

A finalidade da visita foi acompanhar as Unidades Gestoras do Fundo de Saテコde do Exテゥrcito (FUSEx), Jurisdicionadas テ 5ツェ Regiテ」o Militar nos estados do PR e SC, quanto aos procedimentos administrativos, de gestテ」o e atendimento nas Organizaテァテオes Militares.

Fotografia: 2ツコ Sgt Sadi