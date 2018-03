Sinopse:

Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o auto-intitulado “Losers Club” – o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade √© abalada quando crian√ßas come√ßam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas s√£o partes de seus corpos. Logo, os integrantes do “Losers Club” acabam ficando face a face com o respons√°vel pelos crimes: o palha√ßo Pennywise.

Trailer: