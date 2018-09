Cine Semin√°rio exibe neste domingo (16) o sucesso “Mulher-Maravilha”. A sess√£o √© gratuita com in√≠cio √†s 15h.

Sinopse:

Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince (Gal Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

Classificação: 12 anos

Elenco: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen mais

Gêneros Ação, Aventura, Fantasia

Trailer: