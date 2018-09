Na tarde deste domingo (02), acontece no Cine Teatro Antonio C√Ęndido do Amaral, √†s 16h, o espet√°culo “Teimosinho e Mand√£o em: dois idiotas sentados cada qual no seu barril”.

A apresenta√ß√£o √© realizada atrav√©s do Edital Domingo tem Teatro, da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro ‚Äď Secretaria de Cultura e Turismo.

Entrada gratuita. Em virtude da realização deste espetáculo não haverá sessão de filme no Cine Seminário.