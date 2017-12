ProgramaÃ§Ã£o de filmes no Cineplus Emacite

Acompanhe nesta p√°gina a programa√ß√£o de filmes em cartaz no cinema em Mafra com as datas e hor√°rios das exibi√ß√Ķes. O Cineplus Emacite possui sistemas modernos de som e proje√ß√£o de √ļltima gera√ß√£o. A proje√ß√£o √© digital, sendo considerada a melhor do mercado cinematogr√°fico nos dias atuais.

Você pode comprar o seu ingresso a qualquer momento após às 13h30 na bilheteria do cinema.

Programação válida até o dia 03/01:

Extraordin√°rio¬†‚Äď 13h50 e 19h15 ¬†‚Äď Dublado (2D)

¬†‚Äď Dublado (2D) Star Wars: Os √ļltimos Jedi ‚Äď 16h e 21h30¬†‚Äď Dublado (3D)

N√£o haver√° exibi√ß√Ķes no domingo (dia 31) e na segunda-feira (dia 01).

* N√£o h√° exibi√ß√Ķes na segunda-feira.

Valores:

Pipoca com manteiga derretida. Que tal provar essa novidade?

Pensando no bem-estar do p√ļblico, o Cineplus Emacite est√° disponibilizando mais uma novidade: pipoca com manteiga derretida. √Č uma del√≠cia! Pe√ßa o seu balde e viva essa experi√™ncia. Para ficar ainda melhor, prove com caf√© ou chocolate quente. O cinema possui quatro op√ß√Ķes na m√°quina: Caf√© com leite, cappuccino, chocolate quente e chocatino.

Internet no cinema:

O Cineplus Emacite disponibiliza gratuitamente aos seus usu√°rios o acesso a Internet de fibra √≥ptica. Para conectar basta selecionar a rede Wi-Fi INTERNET.COM Cineplus. N√£o h√° senha de acesso. O p√ļblico pode usufruir deste benef√≠cio em todo o ambiente, exceto na sala do cinema.

Sorteio de ingressos:

Classificação indicativa:

A classifica√ß√£o indicativa √© determinada pelo Minist√©rio da Justi√ßa ap√≥s an√°lise de cada filme. √Č obrigat√≥ria a apresenta√ß√£o de documento de identidade para comprova√ß√£o da idade.

IMPORTANTE: Verifique sempre a classificação indicativa do filme. Crianças de até 12 (doze) anos de idade só poderão ingressar e permanecer no cinema acompanhadas de um responsável legal durante toda a sessão, mesmo se a classificação do filme for considerada Livre. A apresentação do documento de identificação da criança e do acompanhante responsável deverá ser feita na bilheteria do cinema.

Promo√ß√Ķes do Cineplus Emacite:

Envio de sugest√Ķes:

