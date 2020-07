Defesa Civil alerta para temporais em SC

Um novo ciclone deve atingir SC nesta terça-feira (7). O fenômeno, no entanto, não deve ter a mesma intensidade do ciclone bomba que atingiu o estado na última semana.

A Defesa Civil emitiu alerta com a previsão de chuva volumosa em Santa Catarina entre a noite desta segunda-feira (6) e a manhã de quarta-feira (8).

A ocorrência deve ter início perto das 21h desta segunda no Oeste, Meio-Oeste e Planalto Sul. A partir da manhã de terça-feira (7), a chuva atinge as demais áreas destacadas em amarelo no mapa abaixo:

Ainda de acordo com a previsão da Defesa Civil, a atuação de uma área de baixa pressão deixa o tempo instável e a expectativa é de que acumule volumes significativos de chuva no Estado.

Na madrugada e manhã de quarta-feira (8), a passagem de uma nova frente fria provoca precipitação em todas as regiões.

A chuva deve acumular mais de 90 milímetros no período. A Defesa Civil alerta para possibilidade de deslizamentos, alagamentos e enxurradas.

Cuidados

É indicado que se evite contato com a água e que se dirija em locais alagados.

Além disso, é necessário estado de atenção com crianças perto de rios e cuidados para qualquer movimento de terra ou rochas perto de casas, assim como o aparecimento de rachaduras em muros ou paredes.

Passagem de novo ciclone

Segundo a Epagri/Ciram, um novo ciclone deve atingir Santa Catarina na próxima terça-feira (7). O vento, de sudeste a norte, podem chegar entre 50 a 70km/h.

Na quarta-feira (8), o vento de noroeste a sudoeste deve atingir o Planalto Sul e o Litoral, com rajadas de 60 a 80 km/h.

O fenômeno, no entanto, não deve ter a mesma intensidade do ciclone bomba que atingiu o Estado na última semana.

“O ciclone que nós tivemos no dia 30 e 1º [de junho] foi diferente, principalmente por conta da frente-fria e da instabilidade que passou por Santa Catarina”, explicou a meteorologista da Epagri/Ciram Marilene de Lima.

