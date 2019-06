Quais as “hard” e “soft skills” mais importantes na hora de procurar emprego?

O mercado de trabalho evoluiu muito nos últimos anos e para conseguir um bom emprego é necessário possuir uma série de habilidades-chave. Para ajudar aqueles que estão procurando um novo trabalho, aqui estão as hard e soft skills mais importantes de 2019.

O que são hard e soft skills?

Existem algumas diferenças fundamentais entre hard e soft skills. As “hard skills” incluem conhecimento especializado e habilidades técnicas, como desenvolvimento de software, contabilidade ou especialização em direito empresarial. Elas são as ferramentas básicas necessárias para que um candidato consiga executar as tarefas especializadas de um determinado emprego. São aquelas desenvolvidas no ramo acadêmico e, na maioria das vezes, por meio de educação formal – cursos, faculdades e etc.

Por sua vez, as “soft skills” estão ligadas ao comportamento ou pensamento de uma pessoa, ou seja, suas características pessoais e habilidades cognitivas. Embora sejam mais difíceis de quantificar de maneira objetiva, essas habilidades sociais podem ajudar qualquer um a progredir mais rápido em quase todos os cargos e setores do mercado.

De maneira resumida, as hard skills dizem respeito à capacidade de um indivíduo de realizar uma tarefa específica, enquanto as soft skills são mais sobre a maneira como ele as realiza.

Quais são as hard e soft skills mais procuradas?

De acordo com uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, as dez principais hard skills procuradas em 2019 são, da primeira para a décima posição, “cloud computing”, “inteligência artificial”, “raciocínio analítico”, “gestão de pessoas”, “design ux”, “desenvolvimento de aplicativos móveis”, “produção de vídeo”, “liderança de vendas”, “tradução” e “produção de áudio”.

A análise da empresa também revelou da 11ª a 20ª, respectivamente, “processamento de linguagem natural”, “computação científica”, “desenvolvimento de jogos”, “marketing de mídia social”, “animação”, “análise de negócio”, “jornalismo”, “marketing digital”, “desenho industrial” e “estratégias competitivas”.

Não é novidade que as habilidades tecnológicas estão em alta no mercado. No entanto, a introdução de novas habilidades como “marketing em mídias sociais”, “comunicações corporativas” e “estratégias competitivas” na lista de 2019 sugere que cada vez mais empresas estão buscando novas maneiras de se destacar e contar suas histórias em um mercado competitivo.

Enquanto isso, as soft skills mais procuradas são, respectivamente, “criatividade”, “persuasão”, “colaboração”, “adaptabilidade” e “gerenciamento de tempo”. A criatividade mencionada está relacionada especialmente a pessoas capazes de inovar e conceber novas ideias e soluções para os problemas enfrentados no dia a dia.

Outras habilidades muito requisitadas pelas empresas são “disciplina”, “foco em aprender”, “inteligência emocional”, “flexibilidade cognitiva” e “capacidade de negociação”, dentre outras.

Quais importam mais na hora da contratação? Hard skills ou soft skills?

As hard skills são muito procuradas e podem impedir que um candidato exerça determinada profissão. Não há como ser médico sem passar pela faculdade de medicina, por exemplo. Entretanto, mesmo os candidatos com hard skills excepcionais precisam de soft skills para se destacar e ter sucesso em qualquer profissão.

De fato, uma pesquisa revelada pelo LinkedIn aponta que 57% dos líderes dizem que soft skills são mais importantes do que as hard skills.

Janelle Gale, vice-presidente de recursos humanos do Facebook, é uma das pessoas que ressaltam a preferência pelas soft skills. “Essas habilidades realmente importam mais”, afirmou em uma entrevista para o CNBC Make It.

Existem várias dicas para conseguir um emprego, mas o maior conselho de Gale para os interessados em uma posição em uma organização como o Facebook é focar a construção do currículo nas soft skills e habilidades gerais ao tentar se aplicar para a posição desejada, mesmo que o CV não corresponda exatamente à descrição do trabalho.

“Na verdade, valorizamos as habilidades em detrimento da experiência no grande esquema das coisas”, diz ela. “Inscreva-se se você tiver as habilidades relevantes, mesmo que não tenha a experiência certa, porque estamos procurando o que realmente importa aqui e quais habilidades você pode trazer para a mesa” completou.

Como desenvolver esses dois tipos de habilidades?

Enquanto as hard skills podem ser desenvolvidas por meio de cursos e outras especializações, uma das melhores maneiras de desenvolver soft skills é se concentrar em atividades em grupo, como o poker. Esse esporte mental é particularmente eficaz em ajudar os entusiastas a aprenderem a disciplina e o foco necessários para conseguir se destacar. Outra atividade de vital importância para o desenvolvimento de foco é a meditação – e há vários aplicativos que podem ajudar nisso.

Durante uma palestra no Fórum Econômico Mundial em Davos, a jornalista do New York Times, Maria Konnikova, também revelou que o poker pode ajudar a identificar os momentos onde é preciso “estar certo” e aqueles em que a melhor estratégia é fazer pequenos sacrifícios para manter o objetivo final vivo, estratégia que é considerada um dos grandes pilares da requisitada inteligência emocional.

Dedicação é essencial

Com os cursos e hábitos certos, é perfeitamente possível desenvolver as hard e soft skills mais requisitadas do mercado e conseguir uma boa colocação. Basta apenas se dedicar a essa empreitada.