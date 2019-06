Dicas de como conseguir um emprego em momentos de pouca oportunidade

Conseguir um emprego nos dias atuais está cada vez mais complicado. Para algumas pessoas isso fica ainda mais difícil: jovens com pouca experiência, idosos e pessoas acima da faixa de idade que o mercado de trabalho normalmente busca, geralmente costumam ser prejudicados quando estão a procura de uma oportunidade. Isso acontece por uma série de fatores sociológicos já introduzidos na cultura das empresas no Brasil, mas que vem mudando nos últimos anos.

Alexandre Slivnik, que atua com gestão de pessoas, possui especialização em Harvard – Graduate School of Education e é diretor da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), explica que como essas pessoas podem conseguir uma oportunidade de emprego mesmo com os obstáculos no caminho. “O primeiro passo é entender o que pode ser feito para driblar as adversidades. É importante entender as demandas do mercado de trabalho, o que cada pessoa pode oferecer para as empresas e evitar enxergar esses obstáculos como uma desmotivação”, relata.

No caso dos jovens, mesmo que com pouca ou nenhuma experiência, é uma situação com maior chances de reversão. Isso porque as pessoas mais novas ainda podem, mais facilmente, conseguir uma formação adequada e qualificação para conquistar alguma experiência no mercado de trabalho. Além de fazer cursos técnicos e profissionalizantes, Slivnik afirma que é de extrema importância mostrar vontade de aprender e crescer.

Olhando para as pessoas mais velhas, existe realmente uma desvantagem em relação aos mais jovens, especialmente para aqueles que estão fora do mercado há muito tempo. As empresas tendem a empregar os recém-formados pois podem ensinar alguém sem os vícios de outras organizações e fazer com que essas pessoas se aprofundem na cultura deste lugar. Porém, nada está perdido. Muitas empresas querem a experiência daqueles que já tem uma idade mais avançada, mas é preciso mostrar vontade. O mesmo conselho para jovens vale neste caso, é essencial buscar novos conhecimentos e se colocar numa posição de aprendiz, com humildade para descobrir novas habilidades.

Em relação a idosos e aposentados, Slivnik confirma que é a categoria mais delicada, pois muitas vezes pessoas de idade se encontram numa posição pouco privilegiada da sociedade em que falta dinheiro e poucas empresas estão interessadas na contratação de aposentados. “Minha dica para eles é que se concentrem no setor de serviços, em coisas que gostam de fazer mas que não sacrifiquem a saúde”, conta o autor. Após a aposentadoria idosos podem ficar com bastante tempo livre e ociosos, por isso procurar algo que agregue prazer e ganho financeiro é a maneira mais simples de envelhecer de maneira saudável.

O palestrante também explica sua técnica para o crescimento profissional constante, os 3 A’s: ambição, autoconfiança e audácia. Esses itens são essenciais para continuar ascendendo em todas os âmbitos da vida profissional.

Alexandre Slivnik é reconhecido oficialmente pelo governo norte americano como um profissional com habilidades extraordinárias (EB1). É autor de diversos livros, entre eles do best-seller O Poder da Atitude. É diretor executivo do IBEX – Institute for Business Excellence, sediado em Orlando / FL (EUA). É Vice-Presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e diretor geral do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD). É membro da Society for Human Resource Management (SHRM) e da Association for Talent Development (ATD). Palestrante e profissional com 19 anos de experiência na área de RH e Treinamento. É atualmente um dos maiores especialistas em excelência em serviços no Brasil. Palestrante Internacional com experiência nos EUA, ÁFRICA e JAPÃO, tendo feito especialização na Universidade de HARV ARD (Graduate School of Education – Boston/ EUA). www.slivnik.com.br