Santa Catarina tem onda de frio intenso nesta semana

Após o ciclone extratropical que passou pelo estado na última terça-feira, os próximos dias serão de frio intenso em Santa Catarina. De acordo com a previsão da Defesa Civil, entre sexta-feira e sábado, 3 e 4 de julho, as temperaturas podem ficar negativas na Serra, onde há possibilidade de geada e neve.

Já em boa parte do Oeste, as mínimas podem ficar abaixo de 5°C. No Litoral e Vale do Itajaí, o frio se intensifica a partir desta quinta-feira, 2, com mínimas abaixo de 10°C. Os termômetros não sobem durante o dia e as tardes podem ter temperaturas máximas que variam entre 10°C a 20°C.

A Epagri/Ciram faz ainda o alerta para mar muito agitado nesta quinta-feira, com ondulação que pode chegar a quatro metros e risco de ressaca. Essa condição é desfavorável à navegação de pequenas e médias embarcações.

Confira a previsão da Epagri/Ciram.

Quinta-feira (02/07):

Tempo: madrugada e início da manhã com mais nuvens com chance de chuva fraca/isolada no oeste e sul do estado. Nas demais regiões, sol e poucas nuvens.

Temperatura: baixa em todo estado, com frio intenso. Na madrugada, pequena chance de chuva congelada e/ou neve nas áreas altas do Planalto Sul.

Vento: sudoeste a sul, fraco a moderado.

Sistema: massa de ar frio de origem polar no Sul do Brasil. Ciclone extratropical afasta-se para alto mar.

Sexta-feira e sábado (03 e 04/07):

Tempo: sol e poucas nuvens em todas as regiões de SC.

Temperatura: baixa, frio intenso! Na madrugada e amanhecer condição de geada ampla do Oeste ao Planalto, e isolada no Alto Vale do Itajaí e Florianópolis Serrana.

Vento: sudoeste a sul, passando a nordeste no sábado, fraco a moderado.

Domingo (05/07):

Tempo: do Oeste ao Litoral Sul, aumento de nuvens com condição de chuva no decorrer do dia devido a chegada de uma frente fria. Nas demais regiões, sol com aumento de nuvens e pequena chance de chuva à noite.

Temperatura: baixa ao amanhecer com elevação durante o dia.

Vento: nordeste a sul, fraco a moderado com rajadas.

Cuidados redobrados no frio

A Defesa Civil de Santa Catarina reforça a necessidade dos cuidados com a saúde durante o frio. Recomenda-se evitar aglomerações e intensificar a higiene das mãos. Agasalhar-se bem e tomar água também fortalece a imunidade e ajuda na prevenção de vírus. Além disso, idosos e pessoas do grupo de risco devem redobrar a atenção e procurar a unidade de saúde mais próxima, não apenas em caso de sintomas da Covid-19, como também de problemas cardiorrespiratórios, uma enfermidade comum durante o inverno.