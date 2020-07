Bombeiros alertam para o risco de acidentes domésticos com aparelhos para espantar o frio

Com a chegada do inverno, fogões a lenha, aquecedores e lareiras são algumas das opções para enfrentar as baixas temperaturas em Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar alerta que o uso desses equipamentos exige cuidados para evitar acidentes e incêndios em residências.

Existe uma incidência alta de incêndios, principalmente nas comunidades do interior do estado, onde é mais comum o uso de fogão a lenha em casas com assoalho de madeira. Essa combinação exige mais cuidado. É preciso ter abaixo do fogão uma proteção metálica que possa amparar possíveis quedas de brasas.

O contato das brasas com materiais de fácil combustão também é uma preocupação para quem tem lareira em casa. “É preciso tomar cuidado na área próxima e ter um anteparo de metal que proteja este local”, alertam. Também não é aconselhável deixar tapetes e almofadas muito próximos da lareira. O ideal é sempre apagar completamente as chamas antes de se retirar do ambiente.

No caso dos aquecedores, tanto elétricos quanto a gás, as principais recomendações são de não deixar o aparelho próximo de toalhas e cobertores, seguir as orientações do manual do fabricante e nunca manter o aquecedor ligado ao sair de casa.

O major Walter Parizotto lembra ainda que os pais precisam ter cuidados redobrados com animais e com crianças dentro de casa. “Crianças sozinhas costumam sofrer acidentes com fogo, então é importante que elas estejam sempre acompanhadas e longe de fogões, lareiras e aquecedores”, destaca.

Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193.