Unifique vence o leilão 5G em parceria com a Copel

No dia 04 de novembro de 2021 a Unifique foi vencedora do leilão 5G, realizado pela agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). A Unifique junto com a Copel forma o Consórcio 5G da região Sul do Brasil (PR, SC, RS). O consórcio arrematou o lote C6 referente a frequência 80MHz da faixa de 3,5GHZ.

A primeira proposta do Consórcio foi de R$ 19 Milhões e a concorrência R$ 6 Milhões o que deixou a disputa entre elas competitiva, com 19 lances e a vitória foi do Consórcio 5G que a oferta foi de R$73,6 Milhões pelo espectro, determinando 1.454,7%.

Quem ganha com tudo isso, são os clientes da Região Sul e todo país. O CEO da nossa empresa Unifique – Fabiano Busnardo afirma: “Nossa responsabilidade de implantação da tecnologia 5G será nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a COPEL do Paraná.’’

Os recursos para fixar esse empreendimento serão obtidos pelo Caixa próprio da companhia e seu apoio financeiro, contamos com os meios de título representativo de crédito de empréstimo ao investidor e as demais fontes de financiamento disponíveis.

Assim estaremos ainda mais conectados trazendo a melhor experiência com alta performance.

Fonte: Site oficial da Unifique