Coronavírus: confira as atividades que permanecem suspensas em SC

Com as novas determina√ß√Ķes do Governo Estadual publicadas na segunda-feira (30) para a conten√ß√£o do coronav√≠rus, muitas atividades permanecem suspensas, como as escolas. Veja abaixo quais atividades ainda n√£o podem voltar a funcionar em todo o territ√≥rio catarinense.

ATIVIDADES QUE NÃO PODEM FUNCIONAR

as atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, shopping centers, bares, restaurantes e comércio em geral (Decretos n. 525/2020 e 535/2020);

os servi√ßos p√ļblicos considerados n√£o essenciais, em √Ęmbito municipal, estadual e federal, que n√£o puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto (Decretos n. 525/2020 e 535/2020);

a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro (Decretos n. 525/2020 e 535/2020);

a circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros (Decretos n. 525/2020 e 535/2020);

a circula√ß√£o e o ingresso no territ√≥rio catarinense de ve√≠culos de transporte interestadual e internacional de passageiros, p√ļblico ou privado, bem como os ve√≠culos de fretamento para transporte de pessoas (Decretos n. 525/2020 e 535/2020), inclusive para fins tur√≠sticos (Portaria GAB/SES 180/2020);

os eventos e as reuni√Ķes de qualquer natureza, de car√°ter p√ļblico ou privado, inclu√≠das excurs√Ķes, cursos presenciais, missas e cultos religiosos (Decretos n. 525/2020 e 535/2020);

a concentra√ß√£o e a perman√™ncia de pessoas em espa√ßos p√ļblicos de uso coletivo, como parques, pra√ßas e praias (Decretos n. 525/2020 e 535/2020);

as aulas nas unidades das redes p√ļblica e privada de ensino, municipal, estadual e federal, incluindo educa√ß√£o infantil, ensino fundamental, n√≠vel m√©dio, educa√ß√£o de jovens e adultos (Decretos n. 525/2020 e 535/2020);

o calend√°rio de eventos esportivos organizados pela Funda√ß√£o Catarinense de Esporte (FESPORTE) e o acesso p√ļblico a eventos e competi√ß√Ķes da iniciativa privada (Decretos n. 525/2020 e 535/2020).

ATIVIDADES QUE PODEM FUNCIONAR

assist√™ncia √† sa√ļde, inclu√≠dos os servi√ßos m√©dicos e hospitalares (Decreto n. 525/2020);

assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade (Decreto n. 525/2020);

atividades de seguran√ßa p√ļblica e privada, inclu√≠das a vigil√Ęncia, a guarda e a cust√≥dia de presos (Decreto n. 525/2020);

atividades de defesa civil (Decreto n. 525/2020);

transporte de passageiros por t√°xi ou aplicativo (Decreto n. 525/2020);

telecomunica√ß√Ķes e internet (Decreto n. 525/2020);

captação, tratamento e distribuição de água (Decreto n. 525/2020);

captação e tratamento de esgoto e lixo (Decreto 525/2020);

ilumina√ß√£o p√ļblica (Decreto 525/2020);

produ√ß√£o, distribui√ß√£o, comercializa√ß√£o e entrega, realizadas presencialmente ou por meio eletr√īnico, de produtos de sa√ļde, higiene, alimentos e bebidas (Decreto 525/2020);

serviços funerários (Decreto 525/2020);

guarda, uso e controle de subst√Ęncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares (Decreto 525/2020);

vigil√Ęncia e certifica√ß√Ķes sanit√°rias e fitossanit√°rias (Decreto 525/2020);

prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais (Decreto 525/2020);

inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal (Decreto 525/2020);

vigil√Ęncia agropecu√°ria internacional (Decreto 525/2020);

controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre (Decreto 525/2020);

compensa√ß√£o banc√°ria, redes de cart√Ķes de cr√©dito e d√©bito, caixas banc√°rios eletr√īnicos e outros servi√ßos n√£o presenciais de institui√ß√Ķes financeiras (Decreto 525/2020);

serviços postais (Decreto 525/2020);

transporte e entrega de cargas em geral (Decreto 525/2020);

serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center), para suporte de outras atividades previstas neste Decreto (Decreto 525/2020);

fiscalização tributária e aduaneira (Decreto 525/2020);

transporte de numer√°rio (Decreto 525/2020);

fiscalização ambiental (Decreto 525/2020);

produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados (Decreto n. 525/2020);

monitoramento de constru√ß√Ķes e barragens que possam acarretar risco √† seguran√ßa (Decreto n. 525/2020);

levantamento e an√°lise de dados geol√≥gicos com vistas a garantir a seguran√ßa coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais, cheias e inunda√ß√Ķe (Decreto n. 525/2020);

mercado de capitais e seguros (Decreto n. 525/2020);

cuidados com animais em cativeiro (Decreto n, 525/2020);

atividades de advogados e contadores que n√£o puderem ser prestadas por meio de trabalho remoto (Decreto n. 525/2020);

atividades da imprensa (Decreto n. 525/2020);

atividades acess√≥rias ou de suporte e a disponibiliza√ß√£o dos insumos necess√°rios √† efetiva√ß√£o de servi√ßos/atividades essenciais estabelecidos neste Decreto, especialmente quando se tratar das atividades de sa√ļde e de seguran√ßa p√ļblica, ressalvado o funcionamento exclusivo para esse fim (Decreto n. 525/2020);

fretamento para transporte de funcion√°rios das empresas e ind√ļstrias cuja atividade esteja autorizada conforme o disposto no Decreto n. 525/2020);

distribuição de encomendas e cargas, especialmente a atividade de tele-entrega/delivery de alimentos (Decreto n. 525/2020);

transporte de profissionais da sa√ļde assim como de profissionais da coleta de lixo, sendo que os ve√≠culos devem ser exclusivamente utilizados para essas finalidades e devidamente identificados, cabendo aos munic√≠pios a respectiva fiscaliza√ß√£o (Decreto¬† n.525/2020);

agropecu√°rias (Decreto n. 525/2020);

manutenção de elevadores (Decreto n. 525/2020);

atividades industriais, mediante a redução de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de trabalhadores da empresa (Decreto n. 525/2020);

oficinas de reparação de veículos de emergência, de carga, de transporte de mais de 8 (oito) passageiros e de viaturas  serviços de guincho (Decreto n. 525/2020);

obras p√ļblicas destinadas √† manuten√ß√£o, √† amplia√ß√£o e √† constru√ß√£o dos servi√ßos qualificados como essenciais pelo art. 9¬ļ do Decreto n¬ļ 525, de 23 de mar√ßo de 2020 (Portaria GAB/SES 191/2020);

atividades acess√≥rias ou de suporte e a disponibiliza√ß√£o dos insumos necess√°rios ao funcionamento dobras p√ļblicas destinadas √† manuten√ß√£o, √† amplia√ß√£o e √† constru√ß√£o dos servi√ßos qualificados como essenciais pelo art. 9¬ļ do Decreto n¬ļ 525, que devem funcionar exclusivamente para esse fim e mediante atendimento por tele-entrega ou delivery.(Portaria GAB/SES 191/2020);

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural  (Decreto n. 534/2020);

produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro (Decreto n. 534/2020);

produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo  (Decreto n. 534/2020);

agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito, exclusivamente para atendimento de pessoas que necessitem de serviços presenciais (Decreto n. 534/2020 com requisitos previstos na Portaria GAB/SES 192/2020);

as atividades final√≠sticas da Secretaria de Estado da Seguran√ßa P√ļblica,¬† Secretaria de Estado da Sa√ļde, Defesa Civil; Secretaria de Estado da Administra√ß√£o Prisional e Socioeducativa, Ag√™ncia de Regula√ß√£o de Servi√ßos P√ļblicos de Santa Catarina e Diretoria de Rela√ß√Ķes e Defesa do Consumidor (PROCON) (Decreto n. 525/2020).