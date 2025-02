Empreendedor mafrense Felipe Sauer inova ao criar a Floresta Mágica

O mafrense Felipe Sauer continua inovando ao criar negócios de sucesso. Há mais de cinco anos o jovem empreendedor possui a Sauer Entretenimento que atua com produções artísticas de qualidade reconhecida. Além disso, Felipe também possui o Grupo Sauer, que recentemente celebrou a marca de R$ 1 milhão de faturamento.

O mais recente empreendimento de Felipe Sauer é Floresta Mágica. O espaço de entretenimento está instalado no Shopping Mueller, em Joinville, e garante muita aventura, adrenalina e imaginação com tirolesa e outras atrações inéditas.

A atração do novo parque do Grupo Sauer iniciou no dia 16 de janeiro com uma imersão completa na selva, com uma girafa de 4 metros e seus filhotes, um gorila gigante e uma família de tigres de tamanho real.

Para os mais corajosos, a grande atração é uma tirolesa que traz uma experiência inesquecível. Os aventureiros percorrem todo o parque por uma altura de seis metros, trazendo uma experiência única e emocionante. A sensação de voar no shopping é pra crianças e adolescentes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Imagina uma chuva de bolinhas no meio da selva? Na Floresta Mágica isso se torna real. O parque traz a possibilidade da criança “fazer chover bolinhas” e mergulhar em uma piscina por um tobogã de 4 metros ou um escorregador de quase oito metros.

A aventura conta ainda com brinquedão e uma trilha de elásticos, com vários desafios durante o percurso. A adrenalina ganha mais força na cama elástica do gorila.

Depois de explorar a floresta, chega o grande momento de eternizar a aventura em um Jeep instagramavel no meio dos animais.

Essa atração proporciona não apenas diversão, mas também uma conexão com a natureza, trazendo uma experiência única, cheia de emoção e beleza.

A Floresta Mágica foi pensada para agradar todos os públicos e conta com opções de balões temáticos e artigos exclusivos inspirados no universo mágico da floresta.

Os ingressos são adquiridos no local. Mais informações e regulamento completo no instagram @gruposauer ou Whatsapp (47) 99255-4443.