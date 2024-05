Mafrense Felipe Sauer cria empresa de sucesso com faturamento de R$ 1 milhão

O mafrense Felipe Sauer possui 26 anos de idade atualmente. Ele é nacionalmente conhecido por atuar com apresentações de mágicas em grandes emissoras de televisão e também por se apresentar como bailarino em diversos locais renomados, inclusive no Canadá.

Mas o sucesso do jovem mafrense não para por aí. Há cinco anos Felipe possui a empresa Sauer Entretenimento, que atua em grandes shoppings e ações com produções artísticas de qualidade reconhecida.

Entre os locais de atuação estão o Shopping Estação, Shopping Mueller e o Atlântico Shopping. A empresa realiza espetáculos teatrais e criações de figurinos que são desenhados por Felipe Sauer.

Além disso, Felipe também possui o Grupo Sauer, que neste mês de maio completa um ano de atividades e celebra a marca de R$ 1 milhão de faturamento.

Atualmente o Grupo Sauer conta com vários parques temáticos para shoppings, entre eles o Mundo Doce, Floresta Mágica, Espaço Nave – Shopping Bangu, DiverSauer Shopping Mueller e DinoSauer em Porto Belo-SC.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Felipe Sauer é um grande exemplo de jovem empreendedor de sucesso para Mafra, Rio Negro e todo o mundo, pois ele vem de uma família simples que sempre batalhou na vida. O bom caráter que o talentoso Felipe tem e reflete nos negócios vem da família. Sua mãe Lúcia Sauer, sua irmã Fabiana Sauer e sua tia Maria José Pinto da Silva sempre foram fontes de inspiração e motivação.

Sua trajetória de vida inspira a todos que buscam o sucesso através do amor pela arte ou por aquilo que ama e faz com muita dedicação. “Comecei a trabalhar com entretenimento há 14 anos e isso me abriu muitos caminhos, inclusive o lado empreendedor. Foram muitas noites dormindo em rodoviárias, passando vontades e me limitando a muitas vontades. Posso afirmar que todos nós podemos conquistar o que queremos. Sonhos são feitos para serem realizados, com muito foco e dedicação”, disse o empreendedor.