Estacionamento rotativo: MP encontra irregularidades na contratação do serviço

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por meio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mafra, enviou ao prefeito Wellington Bieleck a recomendação para anulação do contrato de permissão firmado com o Rotary Club Rio Negro – Riomafra.

O MP encontrou possíveis irregularidades no procedimento de permissão de serviço público de operação e administração do estacionamento nas vias públicas centrais de Mafra, recomendando assim, a anulação do processo, o que pode atrasar o início do serviço de estacionamento rotativo na cidade.

