Família que teve cães mortos por envenenamento adota novos “aumigos”

Na última semana o Click Riomafra publicou a triste notícia do envenenamento de dois cães. Na manhã da quarta-feira (08), Hulk e o Thor, como eram chamados, foram cruelmente envenenados na comunidade de Bituvinha, no interior de Mafra. Eles morreram e o fato revoltou a população.

Muitas pessoas se sensibilizaram com o crime. A família recebeu diversas mensagens de apoio, mostrando que apesar de tudo, há muitas pessoas de bom coração no mundo.

Após o envenenamento dos cães, a família decidiu adotar um novo amiguinho. Com o apoio do Corpo de Bombeiros de Mafra e do abrigo de cães Amigo Fiel, na sexta-feira (10) o cão até então chamado Lobo foi adotado. Chegando a casa as crianças o “batizaram” de Thor, por ele ser muito brincalhão igual ao Thor que morreu vitima da crueldade de pessoas “sem coração”.

Uma pessoa que também viu a notícia se sensibilizou muito com o que fizeram com a família. O senhor João Aroldo Kobczinski procurou a família e contou sua história. Ele também foi vitima da crueldade humana. Ele contou que fizeram o mesmo com ele há um mês, quando envenenaram todas as suas aves.

João Aroldo, que é uma pessoa de um coração enorme e muita empatia, resolveu fazer uma surpresa para a família. No sábado (11) ele se deslocou até a casa para doar um cachorro da raça Pastor Alemão. O filhote com apenas 51 dias recebeu o nome de Hulk.

A família agradece imensamente o apoio que recebeu de todos e principalmente do senhor João Aroldo. “Não temos palavras para expressar nossos agradecimentos ao senhor João Aroldo, pois ele trouxe a alegria de volta a nossa casa. Desejamos que Deus abençoe muito ele, e que o grande coração dele toque o coração de todas as pessoas que praticam o mal com os animais, principalmente o da pessoa que cometeu esse crime com os nossos cães. Apesar de todo o sofrimento que passamos, estamos muito felizes com as pessoas de bom coração que nos apoiaram nesse momento tão difícil, e nos ajudaram”, comentou a família.