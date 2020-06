Futuro da embarcação encontrada no rio Negro é definido em reunião

Compartilhar no Facebook

Na última quarta-feira (03), os vereadores Adilson Sabatke e Dimas Humenhuk participaram da reunião sobre a embarcação náutica histórica encontrada na localidade de General do Brito em Mafra.

A reunião ocorreu na Casa da Cultura com a participação da diretora de turismo Eliane Strapasson, diretora de Cultura Letícia Robeiro, professor e historiado Sandro Moreira, coordenador do Centro de Paleontologia da Universidade do Contestado dr. Luiz Carlos Weinschütz e representando o 5º Regimento de Carros e Combate, o 2º sargento Flávio José e o 2º sargento Adriano José Sperkoski.

Durante o encontro, os participantes falaram sobre as possibilidades de retirada da embarcação do rio Negro. Em um primeiro momento, o 5º RCC irá estudar a região e as possibilidades de tirada da embarcação náutica.

Após a análise, será definida melhor ação para retirada da embarcação e possível restauro da mesma.

A embarcação naufragada somente foi descoberta devido à seca que assola o rio Negro há cerca de seis meses e foi vista inicialmente pelo aposentado e morador da localidade, Benedito Carlins.

