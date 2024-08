Grupo Sauer inaugura quiosque de pipoca gourmet no Condor de Mafra

Compartilhar no Facebook

No último sábado o Grupo Sauer (@gruposauer) e a Sauer Produções (@sauerproducoes) inauguraram no Supermercado Condor de Mafra um quiosque com várias opções de pipoca gourmet.

O quiosque fica localizado próximo aos caixas do supermercado, que está localizado na Av. Pref. Frederico Heyse, 1.000, Centro II Alto da Mafra. O espaço fica à disposição do público durante o horário de funcionamento do Condor.

Esta é mais uma iniciativa empreendedora do mafrense Felipe Sauer, que é um grande exemplo de jovem empreendedor de sucesso para Mafra, Rio Negro e todo o mundo.

Para mais informações siga: @pipocasauer no Instagram.

