Hospital São Vicente de Paulo adota sistema de “visita virtual” para pacientes da UTI

O Hospital São Vicente de Paulo implantou mais uma nova medida, utilizando os recursos tecnológicos para facilitar a comunicação entre paciente e familiares. A partir de agora, pacientes que estão internados na UTI, podem ver e falar com seus parentes por meio de vídeo chamadas, visto que as visitas estão restritas na unidade. As visitas presenciais foram suspensas até que a situação vivida atualmente, devido ao Covid-19, seja normalizada. As medidas tomadas significam cuidado com paciente internado e principalmente que se evite a proliferação do vírus.

O projeto está sendo implantado pelo serviço de psicologia do HSVP e vem permitindo reduzir os impactos negativos da internação neste período de pandemia. “A medida adotada aproxima o paciente de seus familiares e diminui o sofrimento psíquico nesse momento tão difícil de isolamento, qual já vem trazendo resultados positivos”, explica a psicóloga clínica, Edinara Kovalski, idealizadora do projeto.

Durante a realização da visita virtual é utilizado tablet, para pacientes comunicativos e orientados após contato com familiares e autorização do paciente e familiar.

Todo o processo é verificado com muito critério e cautela. Logo depois, um comunicado é enviado para a família via WhatsApp avisando que em breve, a chamada será realizada; tendo a confirmação por parte da família, o processo é realizado.

“Por mais amor e cuidado que os pacientes recebam, ter o carinho da família sempre traz um conforto, por isso resolvemos promover estas visitas. O paciente reage muito bem, e familiares ficam muito felizes relatando alívio em poder conversar com o paciente que as vezes encontra-se há dias distante da família. Agradecemos a todos que estão contribuindo de alguma forma para a realização deste projeto.”, finaliza a psicóloga.

Seguem abaixo algumas manifestações recebidas por escrito, de familiares que já puderam participar do projeto:

Depoimento 1 – “Achamos ótimo, porque assim podemos estar em contato e ver realmente que está tudo bem, e isso nos deixou mais tranquilos, assim como meu pai que é paciente e estava a dias sem ver alguém da família. Parabéns pelo projeto, pelo lindo trabalho, pela atenção e cuidado! Equipe maravilhosa, a psicóloga é fantástica.”

Depoimento 2 – “Fizemos vídeo conferência e é muito agradável e confortante, tanto para o paciente quanto para familiares. Parabéns e obrigada”

Depoimento 3 – “Com a visita virtual se tornou ainda mais fácil para os familiares, graças ao Hospital, a gente pode ver nosso ente querido. Obrigada a todos”.