Hospital de Mafra recebe equipamentos para abertura de UTIs

Foram disponibilizados mais cinco respiradores pulmonares adquiridos pelo Governo do Estado, junto à WEG, para o Hospital São Vicente de Paula, em Mafra

O Governo do Estado de SC realizou nesta quarta-feira (29) mais uma importante operação de entrega de equipamentos para ampliação do número de Unidades de Terapia Intensiva nos municípios de Mafra e Canoinhas, localizados na região Norte.

Foram disponibilizados mais cinco respiradores pulmonares adquiridos pelo Governo do Estado, junto à WEG, para o Hospital São Vicente de Paula, em Mafra. Outros cinco respiradores e cinco monitores multiparâmetros foram entregues ao Hospital Santa Cruz, no município de Canoinhas.

A operação foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Defesa Civil. Os equipamentos foram levados do centro de distribuição da SES, na Grande Florianópolis, para os dois municípios do Planalto Norte catarinense, e serão usados na criação dos novos leitos destinados à população da região.

A região Norte de Santa Catarina já abriu mais de cem novos leitos para o enfrentamento da pandemia. O secretário estadual de Saúde, André Motta Ribeiro, agradeceu o auxílio das unidades envolvidas nas operações e destacou que, só neste semana, foram entregues equipamentos suficientes para a abertura de 60 novos leitos de UTI. “Agradecemos essa sinergia que tem possibilitado o pronto atendimento a todas as unidades que manifestam o interesse de abertura das UTIs”.

Na segunda e terça-feira foram atendidas unidades nos munícipios de Itajaí, Lages, Chapecó e Araranguá, além de Mafra e Canoinhas. Desde o início da pandemia, o Governo de Santa Catarina já criou 616 leitos para atender pacientes graves com coronavírus. Destes, foram habilitados pelo Ministério da Saúde (MS), até o momento, 570 leitos e 46 aguardam aprovação. O número representa quase o dobro da estrutura existente no estado antes da pandemia.

UTIs para Lages

Ainda nesta quarta-feira Santa Catarina recebeu uma excelente notícia para o enfrentamento da pandemia. A nova ala do Hospital Tereza Ramos, em Lages, será ativada na primeira quinzena de agosto. A confirmação foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, durante uma audiência com diretores da unidade. Em um primeiro momento, será utilizado apenas um andar, que receberá 28 leitos de UTI para o enfrentamento da Covid-19.

O HTR ainda ativará mais nove leitos de terapia intensiva para tratamento da Covid-19 até sexta-feira, 31, passando a um total de 19. Na primeira quinzena de agosto, em data ainda a ser definida, esses 19 leitos serão transferidos para a nova ala, além de ativação de outros nove, passando ao total de 28 para esta unidade.