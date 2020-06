O Hotel Emacite Flex está atendendo normalmente, mantendo todas as precauções necessárias. Acesse o site e garanta o melhor custo benefício a poucos cliques de distância: www.hotelemacite.com.br

O Hotel Emacite Flex é um dos empreendimentos mais tradicionais e renomados da cidade de Mafra (SC). Além de oferecer uma hospedagem de qualidade, o hotel garante aos hóspedes diversas comodidades reunidas em um só lugar. Seja uma viagem de negócios ou turismo, quem se hospeda no Hotel Emacite Flex tem a garantia de qualidade, preço justo, atrativos e todo o conforto que merece.

LOCALIZAÇÃO E FORMAS DE CONTATO

Além de toda estrutura o Hotel Emacite Flex conta com uma equipe especializada para atender sua necessidade em eventos ou hospedagens, venha nos fazer uma visita. O hotel fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 89, no Centro de Mafra-SC.

O atendimento via telefone funciona 24h por dia através do número: (47) 3641-7700. Além do telefone, as reservas também podem ser feitas através do WhatsApp (47) 984975002 ou e-mail reservas@hotelemacite.com.br ou pelo site: www.hotelemacite.com.br

O Hotel Emacite Flex também está presente nas redes sociais:

Instagram: instagram.com/hotel.emacite.flex

instagram.com/hotel.emacite.flex Facebook: facebook.com/hotelemacite