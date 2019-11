Implantação do estacionamento rotativo é suspensa em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra informa que está suspensa a implantação do Estacionamento Rotativo no município. A decisão segue recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, sendo que, após o atendimento das considerações apontadas, o processo de implantação será retomado.

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por meio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mafra, enviou ao prefeito Wellington Bieleck a recomendação para anulação do contrato de permissão firmado com o Rotary Club Rio Negro – Riomafra.

O MP encontrou irregularidades no procedimento de permissão de serviço público de operação e administração do estacionamento nas vias públicas centrais de Mafra, recomendando assim, a anulação do processo.

