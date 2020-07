Localidades sem energia elétrica: Celesc envia comunicado

Nesta terça-feira a Celesc enviou uma nota ao Click Riomafra para atualizar as informações sobre as manutenções que estão sendo realizadas em todo o estado.

Moradores de localidades do interior de Mafra e região estão sem energia elétrica desde a última terça-feira (30), quando o “ciclone bomba” atingiu o sul do país. Além de afetar a rotina pessoal, a falta de energia também prejudica o trabalho de agricultores com os animais e plantações. Também afeta os estudos das crianças e professores, que dependem da Internet para cumprir a carga horária escolar.

No domingo a Celesc já havia comunicado que 300 equipes com 1300 trabalhadores estão nas ruas dia e noite. Os trabalhos continuam intensos e o ritmo não deve diminuir até que todo o sistema elétrico catarinense esteja restabelecido.

Leia o comunicado na íntegra:

Nesta segunda-feira, 6 de julho, praticamente 99% do sistema elétrico catarinense foi restabelecido, após a passagem do ciclone bomba. As equipes da Celesc continuam trabalhando para reconectar pouco mais de 1% de unidades consumidoras que estão sem luz em áreas muito atingidas como o Extremo Norte do Estado, o Planalto Serrano, o Meio Oeste e a Grande Florianópolis. Eletricistas continuam nas ruas, incansáveis, vencendo os obstáculos para levar energia às regiões devastadas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um agricultor em frente à Celesc. Ele reclama da falta de atendimento da empresa e relata os prejuízos que agricultores estão tendo. “Isso é um absurdo. Tem produtor jogando leite fora”, relatou o morador. Assista:

