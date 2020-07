Agricultores de Mafra e região continuam sem energia elétrica

Moradores de localidades do interior de Mafra e região estão sem energia elétrica desde a última terça-feira (30), quando o “ciclone bomba” atingiu o sul do país. Além de afetar a rotina pessoal, a falta de energia também prejudica o trabalho de agricultores com os animais e plantações. Também afeta os estudos das crianças e professores, que dependem da Internet para cumprir a carga horária escolar.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um agricultor em frente à Celesc. Ele reclama da falta de atendimento da empresa e relata os prejuízos que agricultores estão tendo. “Isso é um absurdo. Tem produtor jogando leite fora”, relatou o morador. Assista:

A Celesc, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em SC, informou que neste domingo 98% do sistema elétrico já havia sido restabelecido. Segundo a empresa, 300 equipes com 1300 trabalhadores estão nas ruas dia e noite. Os trabalhos continuam intensos e o ritmo não deve diminuir até que todo o sistema elétrico catarinense esteja restabelecido.

LEIA TAMBÉM: Ciclone extratropical causa muitos estragos em Riomafra e região

Ainda segundo a empresa, o atendimento da Celesc ocorre em diferentes etapas. O primeiro atendimento é prestado pelas equipes emergenciais, equipadas em camionetes com cesto aéreo, e sua principal função é eliminar o risco de acidentes à população. Elas também conseguem solucionar situações de menor complexidade. Já os casos mais complexos exigem atuação de equipes maiores, em caminhões com guindastes. São elas substituem transformadores queimados, colocam postes danificados e reconstroem longos vãos de redes de distribuição.

Em momentos de calamidade como o que vivemos, equipes de fiscalização também estão circulando em carros pequenos para levantar a quantidade de material necessário para recompor a rede. Portanto, segundo informou a empresa, se uma equipe da Celesc esteve em uma localidade, mas o sistema não foi religado, é porque o serviço exige a presença de outra equipe especializada, que logo chegará.

LEIA TAMBÉM: Mais de 2,5 mil mafrenses ficaram sem energia elétrica; localidades poderão ficar até 15 dias sem luz

RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS

A Celesc estabeleceu critérios para atendimento de reclamações por danos em equipamentos elétricos de unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, causados por deficiências ou anormalidades no seu sistema elétrico, ou por obras e atos necessários à sua manutenção, operação e ampliação, em obediência ao Código de Defesa do Consumidor e às Resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 414/2010, 499/2012 e ao Módulo 9 – Prodist (Procedimentos de Distribuição).

O consumidor não está autorizado a retirar o equipamento da unidade consumidora e nem consertá-lo antes do término do prazo para a vistoria. Conforme estabelecido pelas resoluções Aneel 414/2010, e pelo Módulo 9 – Prodist, a Celesc não indenizará equipamentos consertados antes do término do prazo para a vistoria.

Onde devo solicitar o ressarcimento?

A solicitação de ressarcimento pode ser efetuada:

Pelo Call Center, pelo número 0800 48 0120.

Pelas lojas de atendimento da Celesc.

Quem pode solicitar?

O próprio titular ou seu representante legal, com procuração específica e firma reconhecida em cartório ou de amplos poderes (procuração originária de cartório).

As companhias de seguro também podem solicitar ressarcimento. Os pedidos serão gerados somente com a apresentação de procuração específica com firma reconhecida em cartório, dando poderes para que a seguradora represente o cliente. O processo de ressarcimento de danos nesses casos segue os trâmites apresentados nesta resolução. Informações sobre o processo estarão à disposição da seguradora por meio dos canais de atendimento. A resposta do processo deverá ser encaminhada ao cliente e à seguradora.

Clique aqui e confira a documentação e informações necessárias para formalizar o pedido.