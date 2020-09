Saiba como concorrer às vagas de emprego na JBS

A JBS é a segunda maior empresa de alimentos do mundo e líder global em diversos segmentos e negócios. A Companhia investe em operações inovadoras, conduzidas com foco em excelência, segurança dos alimentos e na adoção das melhores práticas de sustentabilidade em toda a cadeia de valor com atuação em uma plataforma diversificada de produção e distribuição.

As oportunidades de emprego na JBS podem ser acompanhadas através do site oficial da empresa. O endereço é: https://jbs.com.br/carreiras/

Recentemente foi lançada a pedra fundamental da JBS Biodiesel em Mafra, que vai gerar centenas de empregos.

CUIDADO COM MENSAGENS FALSAS

Uma mensagem falsa sobre vagas de emprego disponíveis na empresa JSB está circulando nas redes sociais.

A mensagem falsa cita: “A JBS S.A. alimentos, dona das marcas, Friboy, Seara, Maturatta… está retornando todas as atividades dia 10/08/2020 com reabertura de todas nossas filiais, com isso estamos com mais de 1.400 vagas disponíveis”.