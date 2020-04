SC anuncia abertura de academias, igrejas e shoppings

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (20), o governo de Santa Catarina anunciou a abertura de igrejas, centro comerciais, restaurantes e academias. As atividades religiosas já estão liberadas, porém com regras de distanciamento e com 30% da capacidade de público. As demais serão retomadas a partir da quarta-feira (22) e seguirão uma séria de normas que ainda não foram divulgadas pelo Estado. Em relação ao transporte público e às aulas presenciais não há previsão para retorno, informou o governador Carlos Moisés da Silva.

O Estado também atualizou informações sobre a evolução da doença em território catarinense. O número de casos confirmados de coronavírus em Santa Catarina subiu para 1.063 nesta segunda-feira (20). Se comparado ao dia anterior, são 38 pacientes a mais. O número de mortes, no entanto, não teve alteração e SC segue com 35 óbitos.

As atividades religiosas, com público presente em igrejas ou templos, estão permitidas a partir desta segunda-feira (20), conforme portaria já publicada no Diário Oficial do Estado. Entre as principais normas para o funcionamento estão a capacidade de pessoas reduzida a 30%, e com espaço entre elas de 1,5m no mínimo, além de regras relacionadas à limpeza.

Já os centros comerciais, shoppings e academias voltam a partir da próxima quarta-feira (22) e com normas específicas que ainda serão divulgadas, conforme Moisés. Atividades físicas em praias e parques também estarão regulamentados para uso após o feriado:

“Sabemos da importância das igrejas para que pessoas mantenham a questão social e, também, para ajuda humanitária. Da mesma forma, a atividade física, para mantermos saudáveis e afastar as pessoas da faixa de risco, como sedentarismo. Somos sensíveis a estas demandas. O governo (do Estado) tem feito ações de forma responsável por meio de ferramentas para monitorar cada movimento que fazemos e para que possamos, em ato contínuo, a cada duas semanas, calibrar os movimento”.

Todas as flexibilizações feitas durante período de quarentena pelo coronavírus em SC, são baseadas em estudos e ferramentas que acompanham os resultados de transmissão do vírus, explicou Moisés.

“Se as medidas não são acatadas, serão revertidas. Só funciona em SC se as pessoas ajudarem, se cooperarem frequentando apenas locais que acatam as normas. E aqueles que podem, devem ficar em casa. Pessoas que estão no grupo de risco, idosos, devem ficar em casa. Estas liberações não são espaço para quem tem comorbidade ou idoso”, alertou o governador.

Rio Negro-PR segue as determinações do Estado de Santa Catarina. Segundo a Prefeitura de Rio Negro, acompanhar as medidas adotadas por Mafra, por consequência dos decretos estaduais, é uma maneira de agir em conjunto para ter mais sucesso no combate a Covid-19.

* Com informações do portal NSCtotal