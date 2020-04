Máscara de proteção é obrigatória para acesso aos estabelecimentos de Riomafra

O governador Carlos Moisés anunciou nesta sexta-feira, 17, a determinação do uso de máscaras em estabelecimentos públicos e privados de Santa Catarina. A decisão consta em uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado. O mesmo documento estabelece que, ao adentrarem tais espaços, todos os cidadãos também devem higienizar suas mãos com álcool em gel 70%.

De acordo com o governador, os estabelecimentos não poderão aceitar clientes sem máscaras. Carlos Moisés aconselhou ainda que todos os catarinenses já saiam de suas casas usando os equipamentos. “Estamos fazendo um chamamento para as pessoas sobre a consciência do uso da máscara. Todos estão percebendo a importância de se proteger e proteger as outras pessoas”, diz o governador.

Rio Negro-PR segue as determinações do Estado de Santa Catarina, portanto será preciso utilizar máscara também nos estabelecimentos da cidade.

Segundo a Prefeitura de Rio Negro, acompanhar as medidas adotadas por Mafra, por consequência dos decretos estaduais, é uma maneira de agir em conjunto para ter mais sucesso no combate a Covid-19.

Carlos Moisés também citou um artigo científico publicado nos Estados Unidos sobre a eficiência do uso das máscara. Segundo ele, o estudo aponta que, num período de 30 dias, um total de 100 pessoas que não usam máscaras podem infectar até 30 mil outros. Nesse mesmo cenário, mas com o uso de máscaras, o número de infectados cai para 600.

Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro informa sobre o uso correto das máscaras de proteção: