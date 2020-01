Vaquinha online para ajudar a família que perdeu a casa no incêndio

1 de 6

Uma vaquinha online está sendo realizada para arrecadar fundos para a família que sofreu perdas com o incêndio ocorrido na última quinta-feira, no bairro Jardim Cristal em Mafra. As possíveis causas do incêndio ainda não foram informadas.

Felizmente ninguém se feriu, mas a família perdeu todos os bens que estavam na casa e agora precisam da ajuda da população para reconstruir o imóvel, que ficou totalmente destruído. Familiares, amigos e colegas de trabalho se organizaram para criar a vaquinha online. Para colaborar e ler todas as informações basta acessar o link: http://vaka.me/857237