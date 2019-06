X-Men: Fênix Negra estreia quinta-feira (06) no Cineplus Emacite

Compartilhar no Facebook

Horários válidos até o dia 12/06:

Dublado (3D): 13h45 | 16h | 21h. Sessão legendada no dia 07 às 21h.

Sinopse:

Ambientado em 1992, Charles Xavier (James McAvoy) está lidando com o fato dos mutantes serem considerados heróis nacionais. Com o orgulho a flor da pele, ele envia sua equipe para perigosas missões, mas a primeira tarefa dos X-Men no espaço gera uma explosão solar, que acende uma força malévola e faminta por poder dentro de Jean Grey (Sophie Turner).

Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Duração: 1h53

Trailer: