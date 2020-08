Alerta: golpe do cartão de crédito é praticado em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua João Kuss, Centro, nesta terça-feira por volta das 13h45, onde uma mulher de 48 anos de idade relatou que esteve em sua residência um homem que se identificou como funcionário de uma agência bancária e disse que o seu cartão havia sido clonado, solicitando para que fossem desligados todos os celulares da residência e que lhe fossem entregues os cartões de banco.

A mulher desconfiou da atitude e acionou a PM, momento em que o referido homem fugiu do local num veículo HB20 de cor preta, com placas de São Paulo. Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência.

Recentemente a Polícia Militar de Rio Negro prendeu um homem que aplicava o “golpe do cartão de crédito” na cidade, principalmente contra pessoas idosas. A ação ocorreu após uma denúncia anônima.

ENTENDA O GOLPE

Uma pessoa telefona para a vítima e se identifica como gerente do banco. Depois diz que a pessoa foi vítima de golpe de clonagem de cartão e por isso um funcionário do banco passará na residência para pegar o cartão e destruir. Na residência o golpista convence a vítima a entregar o cartão e até mesmo a senha, pois alega que a seguradora precisa dos dados. O golpista, para iludir a vítima, corta o cartão com tesoura, mas mantem o chip intacto.

O golpe foi tema de reportagem do programa Fantástico da TV Globo recentemente. Assista: