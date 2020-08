Golpe do cartão é aplicado em Riomafra; estelionatário é preso

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (05), policiais de Rio Negro prenderam um homem que aplicava o “golpe do cartão de crédito” na cidade, principalmente contra pessoas idosas. A ação ocorreu após uma denúncia anônima.

A polícia acredita que diversas pessoas foram vítimas do golpe, já que diversas máquinas e cartões de bancos foram encontrados com o golpista. Por isso a recomendação é que as vítimas procurem a Polícia Civil de Rio Negro para formalizar a denúncia e assim conseguir recuperar o dinheiro roubado pelo golpista.

ENTENDA O GOLPE

Uma pessoa telefona para a vítima e se identifica como gerente do banco. Depois diz que a pessoa foi vítima de golpe de clonagem de cartão e por isso um funcionário do banco passará na residência para pegar o cartão e destruir. Na residência o golpista convence a vítima a entregar o cartão e até mesmo a senha, pois alega que a seguradora precisa dos dados. O golpista, para iludir a vítima, corta o cartão com tesoura, mas mantem o chip intacto.

O golpe foi tema de reportagem do programa Fantástico da TV Globo recentemente. Assista: