Golpe do cartão de crédito é praticado novamente em Mafra

Nesta quarta-feira (06), por volta das 16h, a Policia Militar de Mafra se fez presente na Rua Miguel José Saliba, Restinga, para atender uma ocorrência de estelionato.

A solicitante, mulher de 56 anos de idade, relatou que recebeu ligação de uma suposta empresa denominada, Central de Rastreamento do Banco “X”, solicitando informações pessoais e dados bancários, inclusive número dos cartões e respectivas senhas, devido os cartões terem sido clonados.

Relatou ainda que a “atendente” golpista era simpática e repassou até o telefone da central de atendimento caso ainda tivesse alguma dúvida, e que logo que finalizado serviço e a ligação, um funcionário da referida empresa, deslocaria até sua residência coletar os cartões bancários. Diante da suspeita a solicitante desligou o telefone e acionou a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência.

Recentemente a Polícia Militar de Rio Negro prendeu um homem que aplicava o “golpe do cartão de crédito” na cidade, principalmente contra pessoas idosas. A ação ocorreu após uma denúncia anônima.

ENTENDA O GOLPE

Uma pessoa telefona para a vítima e se identifica como gerente do banco. Depois diz que a pessoa foi vítima de golpe de clonagem de cartão e por isso um funcionário do banco passará na residência para pegar o cartão e destruir. Na residência o golpista convence a vítima a entregar o cartão e até mesmo a senha, pois alega que a seguradora precisa dos dados. O golpista, para iludir a vítima, corta o cartão com tesoura, mas mantém o chip intacto.

