Mafra registra diversos casos de violência doméstica

No sábado (24), por volta das 21h45, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Pioneiro João Rank, Espigão do Bugre, onde uma mulher de 32 anos de idade relatou que juntamente com sua mãe de 60 anos de idade, foi ameaçada de morte pelo seu irmão, um homem de 40 anos de idade. Relatou ainda que agressões físicas e ameaças são constantes, principalmente contra sua mãe.

O referido homem foi preso em flagrante, por ameaça, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e no Estatuto do Idoso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

No domingo, por volta das 19h30, a Polícia Militar de Mafra foi até a Rua Servidor Ernesto Martins, Vila Nova, onde uma mulher de 39 anos de idade relatou que estava sofrendo agressões e ameaças de morte por parte do seu marido, desde a noite do dia anterior, somente conseguindo acionar a PM neste horário, após o marido sair para trabalhar e a deixar trancada dentro de casa. Foi prestado atendimento e orientações à vítima referentes as disposições constantes da Lei Maria da Penha e lavrado o Boletim de Ocorrências.

Na segunda-feira, por volta das 0h30, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Professor Ernesto Liedcke, Bairro Restinga, onde uma mulher de 35 anos de idade relatou que seu ex-marido esteve na residência para entregar os filhos do casal e após uma discussão a agrediu fisicamente com puxões pelos braços e danificou vários objetos da cozinha, saindo do local antes da chegada da PM. Foi orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrências.