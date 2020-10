Homem teria chutado a mulher até a morte em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de Mafra já decretou a prisão preventiva do suspeito de matar Alana de Oliveira, de 25 anos. Ela foi encontrada morta, dentro de casa, com diversos hematomas, na manhã deste domingo (25).

O crime ocorreu por volta das 11h15, na Vila Ferroviária. Alana foi encontrada por vizinhos que, ao verem o estado dela, abordaram uma viatura da polícia que fazia rondas na região. Os policiais foram até o local e constataram que ela não estava mais viva.

Como havia histórico de violência doméstica, a Polícia Militar fez buscas na região e encontrou o companheiro da vítima, andando a pé pela BR-116, próximo a divisa da cidade com Rio Negro, no Paraná.

Ele foi apontado como o principal suspeito pelo crime. Em depoimento, de acordo com o delegado Lucas Magalhães, ele teria negado, mas não apontou quem seria o então autor.

Testemunhas teriam informado, ainda, que o homem teria chutado a mulher até a morte. Segundo o delegado, essa também foi a primeira impressão dos peritos, porém, isso só será confirmado após sair o laudo da necropsia.

Após a prisão em flagrante, ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Mafra. A Dpcami (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) continua com as investigações. A hipótese é de feminicídio.

* Com informações do site ND+

