Motociclista é atingido por pedras lançadas por estilingue em Mafra

Na sexta-feira (25), por volta das 23h30, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua João Batista Pigatto, no bairro Jardim América, onde um homem de 46 anos de idade relatou que trabalha como vigilante particular e quando fazia rondas de motocicleta naquele local foi atingido por duas pedras atiradas com um estilingue por um morador, resultando em lesões corporais na boca, tendo inclusive três dentes quebrados. O referido homem foi orientado e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ser medicado, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência.

