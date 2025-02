Câmara de Rio Negro realiza primeira sessão ordinária do ano nesta terça-feira (04)

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira (04) será realizada a primeira sessão legislativa ordinária da 36ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negro. O início será às 19h. A Câmara fica localizada na Rua Doutor Vicente Machado, nº 148.

A sessão também será transmitida ao vivo pelo Youtube: https://www.youtube.com/@camaramunicipalrionegro-pr2468/streams

Os atuais vereadores (em ordem alfabética) são:

Elcio Colaço (PSD)

Felipe Stafin Mini (PSB)

Francisco Veiga/Chiquinho (PRD)

Geovane de Lima – Canal C (Podemos)

Isabel Cristina Grossl (Republicanos)

João Alves/João Peludo (PP)

Landivo Geraldo de Oliveira Gruber/Assistente Social (PSD)

Maria Celia Conte (União)

Milene Stall (PSB)

Neusa Swarowski (Cidadania)

Odair Pereira/Chiquinho (PL)

Para o biênio 2025-2026 a Câmara de Vereadores terá a seguinte composição na mesa diretora, cuja chapa única “Rio Negro com a força do povo” foi eleita durante o evento de posse no dia 01 de janeiro:

Presidente: Odair Pereira

Odair Pereira Vice-presidente: Felipe Stafin

Felipe Stafin Primeira secretária: Milene Stall

Milene Stall Segunda secretária: Isabel Cristina Grossl