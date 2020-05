Circo Social está arrecadando alimentos e ração no Willner do Alto de Mafra

Até o próximo domingo o Circo Social estará arrecadando alimentos e ração para cães ou gatos no Supermercado Willner, no Alto de Mafra. Há um carrinho de compras com a identificação do projeto.

Quem puder colaborar pode deixar a sua doação. Toda ajuda é muito importante. Os alimentos serão destinados às famílias carentes de Rio Negro e Mafra.

Nesta sexta-feira o Capitão América marcou presença no local. No domingo o Homem-Aranha estará presente até o meio dia.

O grupo Riomafra Pelos Animais também possui uma caixa de arrecadação no Centro Veterinário Quatro Patas, localizado na Rua Vicente Machado, nº 1001, em Rio Negro.

A iniciativa é da cantora Vivian Dutra em parceria com os dois projetos, que nesta quinta-feira realizou uma Live no Facebook para unir talento e solidariedade.