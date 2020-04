Cantora Vivian Dutra fará Live Beneficente nesta quinta-feira (30)

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quinta-feira (30), a cantora mafrense Vivian Dutra realizará uma Live em sua rede social para unir talento, entretenimento e solidariedade. O objetivo é gerar uma descontração para o público com boa música ao vivo, bem como arrecadar alimentos que serão destinados às famílias carentes que estão cadastradas no projeto Circo Social, e ração para os animais que são atendidos pelo grupo Riomafra Pelos Animais. A transmissão ao vivo terá início às 19h e poderá ser assistida pelo Facebook: www.facebook.com/dutra.vivian

PONTOS DE COLETAS

Durante essa semana o Circo Social terá uma caixa para arrecadação de alimentos no Supermercado Willner, no Alto de Mafra. E o grupo Riomafra Pelos Animais terá uma caixa de arrecadação no Centro Veterinário Quatro Patas, localizado na Rua Vicente Machado, nº 1001, em Rio Negro.

VIVIAN DUTRA

A mafrense Vivian Dutra atua como cantora desde os 13 anos de idade. Na época era algo informal com apresentações na igreja. Como profissional atua desde os 16 anos. Já participou de diversos eventos, entre eles o “Festival Som e Emoção”, promovido pela Rede Nova de Comunicação, “Minha Cidade é Massa”, promovido pela Rede Massa SBT, e diversos eventos beneficentes. Seu repertório é variado, mas com foco no Pop Rock, especialmente Flashback.

Segundo Vivian, a Live desta quinta-feira terá um repertório variado, atendendo alguns pedidos e trazendo algumas músicas que marcaram gerações. “O público pode esperar interatividade e muita coisa boa! A ideia inicial da Live era trazer um pouco de descontração neste momento tão difícil, mas com a sugestão de amigos, surgiu a ideia de colaborar com as famílias e animais necessitados. Buscamos unir forças e fazer algo por quem precisa”, comentou a cantora.

PROGRAME-SE

Evento: Live Beneficente com a cantora Vivian Dutra

Live Beneficente com a cantora Vivian Dutra Quando: quinta-feira (30) Ã s 19h

quinta-feira (30) às 19h Assista através do Facebook: www.facebook.com/dutra.vivian

Onde doar alimentos e ração: Supermercado Willner (Alto de Mafra) e Centro Veterinário Quatro Patas (Rua Vicente Machado, nº 1001, em Rio Negro)