Supermercado Condor inicia tratativas para instalar unidade em Rio Negro

Rio Negro poderá ter em breve um Hipermercado Condor. O Click Riomafra apurou que a empresa iniciou as tratativas para possivelmente instalar uma unidade no Centro do município, o que pode fortalecer ainda mais o desenvolvimento de Rio Negro.

A rede já possui uma unidade em Mafra, que foi inaugurada em 2018 e gerou 230 novos postos de trabalho diretos, contribuindo com a geração de renda na região. Na época foram investidos R$ 40 milhões no município.

LEIA TAMBÉM: Davilla Supermercados terá unidade em Rio Negro

A loja de Mafra possui 4 mil m² com vários checkouts, galeria com lojas e praça de alimentação com um restaurante, além de um estacionamento coberto e descoberto com capacidade para 3 mil vagas rotativas. Com um conceito arquitetônico moderno e futurista, que une tecnologia, sustentabilidade e conforto, as fachadas das lojas Condor destacam-se por utilizar materiais nobres, como aço inoxidável, vidro e ACM.

A estrutura da possível unidade de Rio Negro pode seguir o padrão adotado pela empresa, que mantém sempre uma loja completa com um setor de eletroeletrônicos, bazar, têxtil, mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria e adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados.

VAGAS – Embora não haja ainda um comunicado oficial, os interessados em trabalhar no Condor podem se cadastrar através do site da rede para participar do processo de recrutamento e seleção nas unidades já ativas: https://grupozonta.portaldetalentos.senior.com.br/about