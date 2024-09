Davilla Supermercados terá unidade em Rio Negro

O Davilla Supermercados, que já possui uma unidade em Mafra, será instalado em Rio Negro no local onde havia o Belém Supermercados, no bairro Bom Jesus. Uma importante reunião foi realizada na manhã desta sexta-feira com os empresários e a equipe técnica da Prefeitura.

A expectativa é que a unidade seja inaugurada no início de dezembro deste ano com a geração de aproximadamente 65 vagas de emprego. O processo de recrutamento e seleção deve iniciar em breve, mas os currículos já podem ser enviados para o e-mail do supermercado: davilla@supermercadodavilla.com.br

O Davilla Supermercados tem como foco principal de atuação o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentício, mas no local haverá lojas diversas e um restaurante. O objetivo do grupo é gerar um grande polo comercial no local.

Durante a reunião de hoje os empresários conheceram a realidade do município. Todas as políticas públicas aplicadas em prol do fortalecimento da indústria e comércio foram apresentadas, como o programa Capacita Rio Negro, que visa capacitar os profissionais para melhor atender os objetivos das empresas e dos clientes. As ações da Prefeitura visam agilizar a viabilidade dos investimentos de novas empresas.