Decreto: veja o que pode e o que não pode em Rio Negro

As atividades comerciais e de serviços retornaram há algum tempo na cidade de Rio Negro-PR, mas você sabe quais as regras os estabelecimentos devem cumprir?

Confira abaixo o que cada estabelecimento deve fazer para evitar a propagação do vírus. Lembrando que os clientes também devem respeitar todas as recomendações. Além disso, o uso de máscara é obrigatório em estabelecimentos, parques, praças e vias do município. Da mesma forma o consumo de bebidas alcoólicas está proibido nos espaços públicos.

Caso presencie o descumprimento das normas o cidadão pode fazer uma denúncia sigilosa pelo disque denúncia da Secretaria Municipal de Saúde: (47) 98879-1221 / (47) 98913-1425 / (47) 98910-0194. As denúncias podem ser feitas a qualquer momento, por ligação e mensagens de WhatsApp.