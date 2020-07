Rio Negro suspende o funcionamento de bares, lanchonetes e similares por 14 dias

Rio Negro publicou nesta quinta-feira (02) o Decreto Nº 084/2020 com novas medidas restritivas para o combate ao novo coronavírus.

O Decreto suspende o funcionamento de bares, casas noturnas e similares. Lanchonetes poderão atender apenas por meio de entrega de produtos em domicílio (delivery), retirada expressa sem desembarque (drive thru) e/ou retirada em balcão (take away) nos termos do Decreto Municipal nº 036, de 13 de abril de 2020.

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra

Há novas medidas para o funcionamento de mercados, supermercados e similares. O Decreto também suspende o consumo de bebidas alcoólicas nos serviços de conveniência existentes em postos de combustíveis e o funcionamento de parques, praças, passeios, equipamentos de musculação e demais áreas de atividades coletivas ao ar livre.

LEIA TAMBÉM: População de Rio Negro já pode usar o “Disque Denúncia”

Em relação aos restaurantes, serviço de comércio de rua em geral e academias, permanecem inalteradas as disposições do Decreto Municipal nº 036, de 2020e nº 041, de 2020.

Leia o Decreto na íntegra: